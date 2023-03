Ljubljana, se ne va un gigante: Jurica Golemac non è più l’allenatore dell’Olimpija

Al momento non sappiamo se Jurica Golemac ha già qualche offerta da parte di altre società cestistiche europee. Quello che invece è sicuro è che non siederà più sulla panchina del Cedevita Olimpija Ljubljana. La notizia è giunta in un giorno grigio e piovoso: la società slovena perde così una pedina fondamentale di quel che doveva essere un progetto in grado di rilanciare con forza la squadra bianco-verde a buoni livelli europei.

Jurica Golemac è arrivato nella capitale slovena a gennaio 2020 con la crisi della squadra slovena del KK Primorska di Capodistria, dopo che con la stessa è riuscito a rompere il dominio nel campionato sloveno dell’Olimpija Ljubljana e del Krka Novo Mesto, conquistando alcune coppe slovene e soprattutto il campionato sloveno 2018/19. Ha lasciato la città capodistriana da vincente, senza troppe spiegazioni, e soprattutto come uno degli allenatori più promettenti nel panorama ex-jugoslavo.

Con l’Olimpija Ljubljana ha continuato a dominare in Slovenia. Ha portare la squadra a competere ad alti livelli in ABA Liga: l’anno scorso assieme ai suoi ragazzi è uscito dal torneo ex-jugoslavo perdendo in gara 3 delle semifinali playoff contro la Stella Rossa, che poi avrebbe alzato il titolo.

La notizia dell’addio di Golemac non è una sorpresa: dopo aver ben figurato nella scorsa stagione di EuroCup, conquistando i quarti, la squadra slovena quest’anno ha avuto un rendimento deludente nella stessa competizione. In ABA Liga l’Olimpija è attualmente posizionata al quarto posto con 14 vittorie e 6 sconfitte ed ha già ottenuto matematicamente un posto ai playoff. Evidentemente ciò non è bastato per confermare Golemac a seguito della sonora sconfitta nell’ultima uscita contro il KK Zadar.

Ritengo che a tutti coloro che hanno seguito il basket sloveno ed ex jugoslavo negli ultimi dieci anni Golemac abbia lasciato un’ottima impressione nel ruolo di allenatore. In molti se lo ricordano anche per il suo talento cestistico sul parquet di gioco (in carriera ha vestito le maglie dell’Union Olimpija, Efes Pilsen, Cibona Zagabria, Alba Berlino ed anche della Scandone Avellino). Pertanto non possiamo che augurare che possa trovare quanto prima una nuova società che sappia valorizzare le sue qualità di coach.

Oggi e nei prossimi giorni il cielo sopra Ljubljana è destinato a rimanere ancora nuvoloso e grigio… Buona fortuna Jurica!