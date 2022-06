LNB – Francia: spettacolo nella decisiva gara 5! L’Asvel si conferma campione contro Monaco al supplementare thriller

La decisiva gara 5 tra Asvel Lyon-Villeurbanne e Monaco non ha deluso le attese. Dopo un primo tempo interamente firmato ASVEL, l’AS Monaco recupera e passa in vantaggio con 8 punti da gestire a metà ultimo quarto. Da lì in poi è una battaglia canestro su canestro e punto a punto. Okobo è un super protagonista. Per prima cosa per i 20 punti, 9 assist e 7 rimbalzi, poi perché a fine partita ha annunciato che si trasferirà proprio al Monaco a fine stagione. Mike James rischia il patatrac con un canestro e fallo concesso a 1.5 secondi dal termine sul -2, ma per sua fortuna il libero supplementare è sbagliato e si vola all’overtime. Il supplementare è spettacolare. L’Asvel va in vantaggio, il Monaco non molla un centimetro ed ha anche la palla della vittoria ma una devastante stoppata di Howard è decisiva per la partita e per il titolo.

L’ASVEL É CAMPIONE DI FRANCIA!

ASVEL VILLEURBANNE – AS MONACO 84-82 (26-13, 17-20, 11-20, 21-22, 9-7)

ASVEL: Okobo 20, Howard 15, Fall 14, Lighty 9, Jones 8, Knight 8, Osetkowski 5, Gist 4, Strazel 1, Antetokounmpo, Diot, Lacombe.

AS MONACO: James 16, Bacon 14, Diallo 14, Motiejunas 11, Boutsiele 9, Lee 8, Thomas 8, Westermann 2, Demahis-Ballou, Faye, Ouattara.