Luca Banchi: “Hackett giocatore speciale! Fondamentale il duo Pajola-Hackett. Crescita importante di Achille Polonara”

Al termine della partita contro l’Asvel, valida per il Round 22 di Turkish Airlines Euroleague, queste sono state le parole di coach Luca Banchi: “Siamo molto contenti di questa vittoria e del modo in cui l’abbiamo ottenuta, rispondendo come squadra con grande spirito alle avversità e di come non abbiamo permesso a fattori esterni di influenzare la nostra convinzione, è un altro passo per diventare consapevoli della nostra forza come squadra. Abbiamo giocato un quarto quarto importante, combinando la mentalità, l’aggressività, ma anche la qualità delle nostre scelte e la personalità che abbiamo dimostrato per assumerci tali responsabilità nel momento cruciale della partita.”

Sull’importanza dell’assetto Pajola-Hackett: “Sono stati bravi a dare efficacia al nostro attacco. Abbiamo comunque spinto l’Asvel a giocare 30 minuti di altissima qualità, la loro difesa ci ha oggettivamente oscurato il canestro provocando tante palle perse, intercetti e palloni che in qualche modo hanno tolto fiducia e ritmo al nostro gioco. Il numero dei tiri liberi testimonia le difficoltà che abbiamo avuto e un metro arbitrale oggettivamente non equo per buona parte della gara. Siamo stati fermi e decisi, Pajola e Hackett molto bravi negli ultimi 10 minuti quando l’intensità della loro difesa è un po’ calata ad attaccare il ferro. Questo atteggiamento difensivo è nel loro DNA, ma penso che anche in attacco abbiano fatto cose importanti, per dare equilibrio a quintetti anonimi.”

Su Hackett: “Ho imparato a conoscerlo nel tempo, dà dimostrazione di essere un giocatore speciale. L’ho sempre definito un gamer, mi è piaciuto averlo nelle mie squadre perchè ha questo istinto per cercare costantemente il modo per aiutare la squadra, con la sensazione che metta sempre al primo posto il bene comune. Ha delle caratteristiche che gli permettono, sia nella metà campo offensiva che difensiva, di riuscire a impattare e trascinare. Stasera ne ha dato testimonianza, con gli anni ha acquisito sempre maggior equilibrio e continuità, che a questi livelli è determinante.”

Su Polonara: “La sua crescita è importante per lui e per noi. I segnali si sono cominciati a vedere già da un po’, ne abbiamo parlato, ci manca il tempo per poterci allenare e fare alzare la sua condizione e quella di altri compagni. Il suo organismo sta rispondendo e si è visto anche in termini di vitalità ed energia che cosa ci ha portato in dote stasera. Ci ha portato a giocare a un livello dove siamo finalmente riusciti, negli ultimi 10 minuti, a competere con il loro atletismo. A terra abbiamo lavorato meglio di loro, ma ci era mancata quella dimensione in più che Achille è stato bravissimo a portarci a rimbalzo e sulle seconde opportunità. E’ stato davvero bravo, sono contento per lui e per noi.”