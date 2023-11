Luca Banchi: “Messina? Gesto normale, è ispirazione per me. Surreale situazione con gli infortuni, ma i ragazzi sono stati eccezionali”

Luca Banchi, Coach della Virtus Bologna, ha commentato così la vittoria contro l’Olimpia Milano:

“Gran bella partita da allenare, per i giocatori e per gli spettatori. Virtus e Olimpia hanno giocato una super partita. Loro hanno giocato una partita ottima e siamo stati molto bravi a rispondere ogni volta. Grazie a miei giocatori, hanno fatto una super partita che era molto pericolosa in un’atmosfera così.”

Il merito di tutta la squadra:

“Non avremmo potuto competere senza il sacrificio di tutti. Soffrivamo fisicamente contro quasi tutti, ma abbiamo risposto con una pressione sulla palla e un attacco di livello.”

La partita di Abass:

“Abass importante, con tiri ben presi, ma anche le guardie hanno attaccato una difesa dura con molta intelligenza.”

Allenare la Virtus Bologna e la sua storia:

“Ispirazione e orgoglio per me la Virtus Bologna. C’è tanto qua di Djordjevic, Scariolo ma io penso sempre a gente come Peterson e Messina. Affrontare un allenatore come Ettore Messina è solo motivo d’orgoglio per me.”

Su Dobric:

“Dobric molto bravo in difesa ma soprattutto in attacco, bravo ad esplorare l’area nel secondo tempo. Pajola egregio in difesa sul palleggiatore ma lui super sulle linee di passaggio.”

Il segreto di questa super Virtus:

“Il segreto? Creatività che è nell’arte di ogni allenatore, in particolare italiano. Nei momenti di emergenza, l’improvvisazione e la creatività la fanno da padrone. Giocare in casa con questa cornice di pubblico, contro un’Olimpia Milano così forte ed accreditata.. non hai bisogno di nessun tasto che non sia di tenere la squadra unita con fiducia. Si è trattato solo di canalizzare il loro sforzo e il loro impegno, dopo che siamo mancati a Madrid era fondamentale rispondere oggi.”

Sull’EuroLega e gli obbiettivi:

“EuroLega è un torneo spietato, le migliori squadre d’Europa. Non mi sorprenderebbe fare una serie di sconfitte, il quale non cambierebbe il mio giudizio su questi ragazzi.“

Su Lundberg:

“Lundberg sa di avere un’unicità, che per noi è indispensabile. Eleva il nostro gioco come secondo portatore di palla.”

Sull’emergenza infortuni:

“Non mi piace usare Shengelia così tanto. Situazione surreale per quello che è successo a Polonara, poi ora a Mickey. Così non puoi avere la continuità su tante gare consecutive. Gli esterni stasera hanno fatto un lavoro pazzesco, non puoi pensare di avere sempre questa protezione così. Shengelia da 5 ci da versatilità offensiva, ma è un grosso problema difensivo, è una situazione temporanea obbligatoriamente.”