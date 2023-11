Luca Banchi: “Non possiamo permetterci questi momenti di sbandamento. Nostro DNA differente, dobbiamo avere atteggiamento diverso”

Le parole di Coach Banchi alla termine della gara con il Real: “Abbiamo giocato una buona partita in attacco nel primo periodo. Ma il Real ha davvero un’incredibile capacità di segnare. Nel secondo quarto si è creato un divario troppo ampio, perdendo troppi palloni. Dopo era difficile, anche se apprezzo lo sforzo di rientrare e restare in partita. Ma se finisci sotto a Madrid di così tanto, è davvero complicato farlo. Cerchiamo di prendere il meglio possibile da stasera, veniamo da una brutta sconfitta in Italia. Dobbiamo concentrarci sulla prossima partita, dove dobbiamo avere un atteggiamento diverso. Il nostro DNA è diverso, e se vogliamo stare nella competizione dobbiamo avere un differente livello di energia. Le 10 palle perse del secondo periodo sono criminali per chi vuole competere, abbiamo alimentato il contropiede del Real, assist e canestri facili, e quando collezioni quello scarto è difficile rientrare. Nel secondo periodo siamo stati molto scadenti, palle perse e scarsa qualità dei tiri, è un dato oggettivo. Non abbiamo fatto nulla di quel che avevamo preparato. Il Real si conosce alla perfezione da tantissimi anni, livello di intesa altissimo. Tu devi cercare di ripulire il gioco con dedizione e concentrazione massima. Contro i campioni d’Europa ti aspetti questo atteggiamento, invece nei primi 10’ ci siamo un po’ specchiati, e poi improvvisamente tutto è deflagrato. Abbiamo fatto scelte di passaggio sconcertanti che non rendono giustizia alla qualità dei nostri allenamenti. Livello del gioco inaccettabile, non solo per il Real, si è visto a Cremona. Questi momenti di sbandamento non ce li possiamo assolutamente permettere.”

Comunicato Virtus Segafredo Bologna