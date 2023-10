Luca Banchi: “Ottima vittoria, inizio impressionante. Pajola? Fondamentale, non ci sono solo le statistiche”

Luca Banchi ha commentato così la vittoria della Virtus Bologna in EuroLega sull’Alba Berlino:

“Una bella vittoria, la seconda di fila e la prima in casa per arrivare pronti alla prossima partita. Abbiamo iniziato la partita in maniera impressionante, consistente e continua, con una buona qualità di impegno in attacco e in difesa, controllando il loro talento. Non siamo usciti dallo spogliatoio con lo stesso livello di energia, era abbastanza prevedibile che Berlino si sarebbe fatta avanti, hanno il talento e la versatilità per farlo, il loro lungo ha iniziato a tirare molto bene e noi abbiamo faticato a controllare la partita. Non è semplice neanche a livello mentale entrare in una settimana di back to back e mantenere il controllo quando crei un vantaggio tale. È uno step, l’inizio di un processo di costruzione di un’identità di squadra perché il modo in cui abbiamo alternato 11 giocatori stasera deve darci la possibilità di mantenere lo stesso livello di efficienza durante tutti i 40 minuti di gioco, perché questo è l’unico modo di sopravvivere in una lega con squadre di questo talento.”

Sui tiri da tre del secondo e terzo quarto: “E’ connesso la scelta degli avversari, che hanno chiuso letteralmente l’area temendo i movimenti in avvicinamento. Questo per noi sarà un refrain costante nella stagione, nessuno verrà a cercarci sul perimetro, sono a caccia dei nostri lunghi e dei giochi in avvicinamento, in penetrazione, e questo ci offrirà spazio sul perimetro. L’importante è costruire tiri in ritmo, con una buona circolazione di palla perché il ritmo ci da anche la possibilità di impattare a rimbalzo in attacco. Questo fa parte delle nostre caratteristiche, non contate i tiri da tre punti ma la qualità di tiri che prendiamo. Nel secondo tempo sono stati spesso tiri affrettati, non costruiti con la fluidità dei primi 20 minuti. Il tiro poi può entrare o uscire, a Monaco abbiamo tirato con il 50%, stasera non siamo stati altrettanto precisi. Siamo maturi e attenti per cercare di andare sulle tracce del nostro sistema, ma c’è un avversario che fa scelte e devi saperti adattare. Gli avversari da un punto di vista emotivo reagiscono, è successo con Kaunas che si è trovato due volte con scarti pesanti, con Monaco che non è riuscita a rialzare la testa, siamo stati più attenti e precisi. Forse il senso di urgenza di giocare in trasferta con una squadra top 4 ha convinto tutti della necessità di stare sul pezzo, anche stasera vantaggi importanti ma non siamo ancora così bravi a mantenerli nonostante la rotazione di uomini, l’esperienza e la qualità che abbiamo non siamo così precisi. Serve disciplina, concentrazione e uno spirito di squadra che cerchiamo di costruire e scolpire anche se siamo solo all’inizio della stagione. Dobbiamo lavorare insieme, in alcuni tratti della partita ci siamo slegati, il flusso del nostro gioco ha effetto anche sulla qualità della nostra difesa.”

Su Alessandro Pajola: “Ormai lo conoscete, io l’ho apprezzato da spettatore, da avversario e da appassionato. Conosco bene le sue caratteristiche, è un ragazzo che rappresenta questo club, qui è cresciuto e si vede con quale senso di appartenenza indossa questa maglia. Stasera gli ho chiesto di essere quello che dava l’imprinting alla partita, lui ha il potere di influenzare l’atteggiamento dei compagni. La sua partita si legge non soltanto e non necessariamente a livello realizzativo, ma si vede nel complesso di un’economia di gioco che è fatta da una difesa consistente e un attacco preciso. In questo Alessandro è stato molto continuo stasera.”

Comunicato Virtus Bologna