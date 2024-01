Luca Banchi, post Alba – Virtus Bologna: “Vittoria molto importante, gara giocata con autorevolezza”

Luca Banchi ha commentato così la netta vittoria della Virtus Bologna a Berlino contro l’Alba: “Vittoria molto importante ed impressionante per il modo in cui la nostra squadra ha affrontato l’avversario, abbiamo raccolto un ottimo vantaggio durante i primi 20 minuti. Dopo l’intervallo ci aspettavamo che l’Alba rispondesse, reagisse e non siamo stati così aggressivi come nel primo tempo e questo è costato energia. Ma abbiamo controllato bene, sia prima della fine del terzo che dell’intero quarto periodo la loro voglia di rivalsa. E abbiamo chiuso questa prima delle due doppie settimane consecutive con due vittorie importanti. E ora passiamo alla prossima gara.

E’ stato veramente confortante il modo in cui, a dispetto delle energie spese fisiche, tecniche e nervose nella gara contro il Bayern a poche ore di distanza, siamo venuti qui, a giocare con quella autorevolezza che non ha dato spazio ai nostri avversari, è stato decisamente convincente.

Purtroppo l’intervallo c’è costato qualcosa in termini di aggressività, i nostri avversari hanno trovato una serie di canestri, come era accaduto anche a Bologna nella gara di andata, quando l’Alba aveva avuto il divario più importante e nel secondo tempo erano rientrati, grazie a queste qualità balistiche che tutti riconoscono. Se nei primi venti minuti non gli abbiamo dato assolutamente spazio, eravamo su tutte le linee di passaggio e abbiamo dimostrato grande concretezza, non altrettanto è successo in quel frangente, però direi che nel complesso abbiamo saputo gestire le nostre emozioni, controllare la gara, ritrovato pian piano lo spunto e la fiducia per mettere un divario di sicurezza tra noi e l’Alba, tornare a casa con una vittoria contro una squadra che comunque, a dispetto del record delle tre vittorie che ha ottenuto in casa, contro avversari di grande profilo come Milano, Barcellona Zalgiris, dà ulteriore valore e spessore alla nostra prestazione.”

