Luca Banchi: “Sono serate speciali. Mi congratulo con la squadra, sono persone serie che sanno trovare risorse nel momento di difficoltà”

Dopo la vittoria sull’Olympiacos ha parlato in conferenza stampa coach Luca Banchi: “Grande vittoria, uno sforzo speciale contro una delle migliori squadre di Eurolega. Hanno messo in campo da subito difesa e fisicità. Abbiamo risposto tardi, ma abbiamo risposto. Nel secondo tempo abbiamo combattuto, siamo rientrati e nel finale abbiamo trovato le soluzioni per vincere. Mi congratulo con la squadra, sono persone molto serie, che in un momento di difficoltà hanno trovato le risorse per ribaltare la gara e trovare un’altra vittoria prestigiosa.”

Cosa è cambiato nel secondo tempo? “Loro sono una squadra di grande esperienza, e avevano avuto il tempo per prepararsi, in Grecia si era giocato l’All Star Game. Sono arrivati ferocemente concentrati. Abbiamo fatto fatica a trovare spazi, ma non ci siamo arresi, e nell’intervallo abbiamo trovato le energie per giocare la gara, senza rimpianti. Quello che mi avrebbe fatto dispiacere sarebbe stato perdere senza giocare. Sono serate speciali, non puoi mostrarti smarrito. Nel secondo tempo si è visto l’identità di una squadra che vuole competere, oltre il gap fisico e di punteggio. Il nostro attacco piano piano ha sgretolato la loro forza, nel primo tempo avevamo tirato col 20% da due e tirato solo 3 liberi. Nel secondo tempo abbiamo giocato su binari a noi più congeniali, poi avere questa cornice aiuta. E sappiamo che basta poco per coinvolgere l’ambiente. Ho avuto sensazioni positive dall’inizio del terzo quarto, nel primo tempo mi era dispiaciuto vedere arrendevolezza.”

La prestazione di Dobric: “Ha qualità che danno consistenza alla nostra rotazione. Ci aspettiamo molto da lui, e spero che questa prestazione gli serva da incentivo per trovare fiducia e continuità.”

Nel secondo tempo meno problemi in area, cosa è successo?: Fortuna… Non ci sono chiavi particolari. La loro è una grandissima squadra, che è ancora dentro a un processo di completamento, ma resta una delle più serie candidate al titolo. Ma abbiamo l’identità per continuare a scavare, anche in una gara così difficile e contro un avversario così forte. Abbiamo risposto con le nostre armi, sostegno reciproco, difesa e disciplina.”

Comunicato Virtus Segafredo Bologna con le dichiarazioni di Coach Luca Banchi.