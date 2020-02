L’Umana Reyer under 18 presente all’Euroleague Adidas next generation tournament

L’Umana Reyer Venezia Under 18 è impegnata a Kaunas (per la quinta volta dopo le esperienze nel 2015, 2016, 2018 e 2019) al prestigioso Adidas Next Generation Tournament, il torneo giovanile (Under 18) organizzato dall’Eurolega.

I giovani orogranata sfideranno nel Gruppo A avversari di altissimo livello come i padroni di casa lituani dello Zalgiris Kaunas, gli spagnoli del Casademont Zaragoza e i francesi del Nanterre 92.

Le partite degli orogranata sono in programma alla Zalgirio Arena:

venerdì 7 febbraio alle 09.00 Umana Reyer – Nanterre 92

venerdì 7 febbraio alle 17.15 Umana Reyer – Casademont Zaragoza

sabato 8 febbraio alle 15.15 Umana Reyer – Zalgiris Kaunas

Di seguito il roster degli orogranata convocati:

9 Nicola Berdini, play 2003

14 Davide Casarin, play/guardia 2003

21 Leonardo Biancotto, guardia 2002

22 Alessio Bolpin, guardia 2003

36 Francesco Cravero, ala 2003

46 Alessandro Chappelli, guardia 2004

53 Pietro Da Rin De Lorenzo, guardia 2004

54 Giovanni Bellato, ala 2002

57 Akos Kovacs, ala (HUN) 2003

66 David Kiss, centro (HUN) 2002

58 Tommaso Morena, ala 2004

67 Federico Grani, ala 2003

Staff tecnico:

Alberto Buffo, head coach

Giovanni Molin, assistant coach

Nicolas Zanco, assistant coach

al seguito della squadra anche il responsabile del settore giovanile Francesco Benedetti.

Uff. Stampa Umana Reyer