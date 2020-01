Maccabi, stagioni a rischio per Casspi e Wolters

Brutte notizie per il Maccabi, che sta disputando una grande EuroLega anche grazie ad un ottimo mercato estivo.

Lo staff medico, però, teme di dover perdere due pezzi da novanta come Omri Casspi e Nate Wolters: i due ex NBA andranno sotto i ferri e si temono lunghi tempi di recupero. Tariq Black, invece, dovrebbe tornare verso metà febbraio dal suo infortunio al ginocchio: 9.1 punti e 4.8 rimbalzi in 20′ nelle undici presenze stagionali in EuroLega.

Casspi è volato a New York per farsi vedere da alcuni specialisti per il suo infortunio al ginocchio ma ormai l’operazione è certa e lo rivedremo in campo solamente dalla prossima stagione. Per lui solo sei presenze in EuroLega con 12 punti, 5.3 rimbalzi e 3.2 assist in 21′

Wolters era stato fuori sei settimane per un infortunio al bicipite femorale, è tornato contro Milano ma ha subito un colpo alla spalla che l’ha costretto ad uscire in anticipo: nei prossimi giorni svolgerà degli esami specifici e lì si capirà se potrà tornare in questa stagione oppure no. Per lui 7.5 punti e 2.7 assist in 19′ nelle 15 presenze in EuroLega.