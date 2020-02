Malcolm Delaney segue il suo compagno Mirotic ed è MVP di giornata per l’EuroLega.

Decisiva la sua prova mostruosa contro Milano, chiusa con 26 punti e 9 assist con ben 6 triple, record in carriera. La valutazione di 37 è record stagionale per un giocatore del Barcelona. La squadra catalana è seconda a pari merito con il Real Madrid con 18 vittorie in 24 partite.