Mantas Kalnietis dice basta: l’ex Olimpia Milano si ritira dal basket giocato

Mantas Kalnietis ha annunciato il ritiro dal basket giocato.

Il playmaker dello Zalgiris Kaunas giocherà l’ultima partita in campionato contro lo Jonava CBet allo Zalgirio Arena, il 29 Gennaio. Kalnietis ha giocato in carriera per molti anni ad alti livelli tra cui anche in Italia all’Olimpia Milano.

Così Kalnietis ha commentato:

“Ci sono molte ragioni. Il basket è sempre stato un piacere per me, non un lavoro e ho sempre amato giocare. Arriva poi un momento che vedi che non hai un ruolo importante, come era prima e non ti trovi più bene.”