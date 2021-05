Il playmaker lituano Mantas Kalnietis è stato nominato MVP della regular season nel campionato VTB League. L’ex Olimpia Milano ha guidato il Lokomotiv Kuban al secondo posto in classifica dietro allo Zenit (del coach of the year Xavi Pascual) e ora si giocherà i play-off contro il Khimki Mosca.

Ha chiuso ad un passo dalla doppia doppia di media con 9.6 punti, 3.4 rimbalzi e 9.8 assist: quest’ultimo è record della competizione. Per un totale di 17.3 di efficienza media, terzo posto assoluto.

Gli highlights della stagione di Mantas Kalnietis

Gli altri premi: miglior difensore a John Brown III ex Brindisi ed ora a Kazan, Nikita Mikhailovskij di Avtodor Saratov miglior giovane con futuro in NBA, Marcus Keene miglior realizzatore con il Kalev Cramo Tallinn (visto un anno a Cagliari) e il lettone dello Zielona Gora Rolands Freimanis miglior sesto uomo.