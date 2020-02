Martin Hermannsson MVP della 25ª giornata di EuroLega

Per la prima volta in carriera MVP della 25ª giornata è Martin Hermannsson, che con 24 punti, 4 rimbalzi e 7 assist ha trascinato il suo Alba Berlino al successo sullo Zenit San Pietroburgo.

Il 25enne islandese ha chiuso con 8/11 da 2, 2/3 da 3 e 3/4 ai liberi, per un totale di 27 di valutazione, il più alto di giornata dopo Will Thomas, suo avversario in campo con lo Zenit.

In stagione Hermannsson sta tenendo medie di 10.5 punti e 4.7 assist con una percentuali al tiro da 43-33-88.