Matijaz Smodis: “Non volevo lasciare Bologna, per questo scelsi la Fortitudo dopo la Virtus”

Matijaz Smodis ha rilasciato una lunga intervista al sito greco Sport24.gr in cui parla della sua carriera, che per un lustro l’ha visto grande protagonista del campionato italiano.

Indimenticato giocatore sloveno che ha lasciato ricordi indelebili nella memoria dei tifosi di Virtus e Fortitudo Bologna, prima di volare al CSKA Mosca per sei anni. Il quarantenne Smodis ha subito chiarito perché decise di passare dalla Virtus Bologna all’acerrima rivale cittadina: “Prima di tutto non volevo lasciare la città di Bologna, perché lì stavo bene con la mia famiglia. Avendo anche due bambini piccoli non avevo voglia di spostarmi e ricominciare da capo in una nuova città. Quell’estate lasciai la Virtus perché dichiarò bancarotta, altrimenti probabilmente non sarei andato via. Su di me c’era anche il Panathinaikos, ma preferii restare in città e quindi firmai con la Fortudo.

La rivalità che esisteva a Bologna in quegli anni, rendeva lo sport in Italia così speciale. Tutti in città parlavano delle sfide tra Virtus e Fortitudo, erano bei tempi. Entrambe le esperienze bolognesi sono state fantastiche per me, ho vissuto momenti unici. E poi in campo ho sempre avuto un temperamento focoso, quindi quel clima e quei tifosi erano perfetti per me”

E poi parla del suo mentore Ettore Messina, suo allenatore sia alla Virtus Bologna sia al CSKA Mosca.

“Rasho Nesterovic ha svolto un ruolo importante per il mio approdo alla Virtus. Ma nonostante questo Ettore mi spingeva tantissimo spesso oltre il limite, voleva vedere se poteva contare su di me. Penso di avergli dimostrato chi sono e anche quello che posso fare per lui e per la squadra.

Questo ha giocato un ruolo fondamentale affinché mi chiamasse anche al CSKA Mosca. L’ho detto molte volte, ma voglio ripetere che Ettore è stato come un padre per me, ben oltre il ruolo di allenatore. Abbiamo creato un rapporto molto speciale e i titoli vinti hanno coronato il tutto”.

Senza contare le molte finali perse, Smodis ha comunque vinto tantissimo, su tutte le tre EuroLega; ma anche 2 scudetti italiani, 6 russi e 2 sloveni, più una VTB League; 2 Coppa Italia, 3 Coppa di Russia e una Coppa di Croazia.