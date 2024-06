Matt Janning si ritira dalla pallacanestro all’età di 36 anni

By

Il tiratore statunitense naturalizzato georgiano Matt Janning ha annunciato il suo ritiro dal basket giocato a pochi giorni dal suo 36° compleanno.

Thank You 🏀!

Watertown-Mayer HS

Northeastern University 🐾

Phoenix Suns ☀️

Maine Red Claws 🦞

RGV Vipers🐍

Casale🇮🇹

Siena🇮🇹

Cibona 🇭🇷

Anadolu Efes🇹🇷

Denver Nuggets ⚒️

Happen Jerusalem🇮🇱

Lokomotiv Kuban 🇷🇺

Baskonia 🇪🇸

Georgian National Team 🇬🇪

Manresa🇪🇸

Kawasaki Brave Thunders🇯🇵 pic.twitter.com/nJTmZvScz1 — Matt Janning (@mjanning23) June 14, 2024

Dopo un produttivo percorso collegiale a Northeastern University ma senza essere scelto dalla NBA, Janning ha deciso di debuttare a livello professionistico in Italia con la Junior Casale. Una stagione oltre i 12 punti di media in LBA gli è bastata per convincere Siena, dove ha giocato tre stagioni e vinto uno scudetto e una Coppa Italia (poi cancellati).

Poi sono arrivate le chiamate di Anadolu Efes Istanbul, con cui ha vinto la Coppa turca, e del Baskonia con cui ha vinto la Liga ACB in squadra con Polonara. In mezzo altre esperienze con Hapoel Gerusalemme, Lokomotiv Kuban e Manresa, prima di chiudere la carriera nelle ultime due annate in Giappone.