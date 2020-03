Matteo Spagnolo ha debuttato oggi in Liga ACB

Matteo Spagnolo oggi ha debuttato in Liga ACB con la maglia del Real Madrid.

È la sua prima presenza ufficiale a soli 17 anni (compiuti a gennaio), ma aveva già giocato delle amichevoli con la formazione di Pablo Laso.

È entrato a pochi secondi dalla fine, con il Real Madrid che aveva ormai già vinto con il Saragozza. È il 14° canterano a debuttare in prima squadra, tutti le nove stagioni con Pablo Laso in panchina: Dani Díez, Alberto Martín, Willy Hernangómez, Jonathan Barreiro, Luka Doncic, Santiago Yusta, Dino Radoncic, Samba Ndiaye, De la Rua, Melwin Pantzar, Mario Nakic, Usman Garuba, Boris Tisma e ora Matteo Spagnolo (gli ultimi quattro erano tutti in campo insieme oggi).

Nel post partita, ai microfoni ha dichiarato: “Quando ho saputo che c’era questa possibilità di giocare sono stato molto contento. All’inizio ero teso, penso sia normale, ma sono davvero molto felice. Lavoro ogni giorno insieme ai miei amici della Cantera e sono molto soddisfatto del lavoro che sto facendo insieme a loro”.

Solo pochi giorni fa il brindisino aveva debuttato in nazionale maggiore con l’Italia, nella doppia vittoria azzurra con Russia ed Estonia.

Complimenti Matteo!

Qui il video del debutto: