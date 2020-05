Mehmet Okur: “Un giorno vorrei allenare il Fenerbahce”

Mehmet Okur, unico turco a giocare un All Star Game e vincitore del titolo NBA 2004, torna a far parlare di sé. L’ex assistente dei Suns ha detto all’emittente turca TrendBasket che in futuro vorrebbe allenare il Fenerbahce, proprio lui che è cresciuto nelle giovanili dell’Efes.

“Con l’Efes c’è stato veramente un contatto, ma non ho accettato perché pensavo che fosse troppo presto. Dopo circa 10 anni da giocatore, più quelli da allenatore qui negli USA, mi piacerebbe tornare in Turchia. Vorrei allenare perché amo insegnare ai giovani. Quando i miei figli saranno un po’ cresciuti (la più grande ha 13 anni, ma i maschi hanno 6 e 10 anni) mi vedo come allenatore del Fenerbahce. Non so ancora quando sarà, ma mi piacerebbe molto”, ha detto l’ex lungo di Pistons, Jazz e Nets.

Con l’Anadolu Efes il lungo ha vinto uno scudetto, due Coppe di Turchia e una Coppa del Presidente, mentre in NBA ha vinto il titolo 2004 con i Pistons e tre anni dopo fu selezionato per l’All Star Game. Ha anche vinto un argento europeo nel 2001 con la sua nazionale.