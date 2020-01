Messina: “Vincere in rimonta è sempre importante, lo dobbiamo al nostro pubblico”

Così Coach Ettore Messina ha commentato la partita vinta con il Bayern Monaco: “Voglio ringraziare il pubblico, ci ha sostenuto con grande pazienza anche in un momento molto difficile. Abbiamo avuto un approccio alla gara molto soft in difesa, non puoi aspettarti di vincere una partita di questo livello concedendo 45 punti nel primo tempo. Mi aspettavo una reazione, ma come conseguenza abbiamo abbassato ulteriormente le spalle e giocato impauriti. Poi è successo qualcosa, non so dire perché, ma c’è stata la reazione che speravo di vedere. E insieme alla reazione abbiamo trovato anche la vittoria. Quando vinci rimontando è sempre importante, ma dobbiamo la vittoria al nostro pubblico. Nell’ultimo quarto semplicemente i tiri che prima non entravano, ed erano gli stessi, hanno cominciato ad entrare. A quel punto abbiamo ritrovato serenità, abbiamo recuperato qualche pallone in difesa e appunto vinto la partita, giocando molto con Micov da 4 e aprendo un po’ più il campo. Il tiro da tre è sempre più importante: se guardiamo le statistiche, quasi sempre chi tira meglio da tre vince. Alla fine è stato così anche stasera. Ci serve un po’ più di pericolosità interna, ce la può dare Gudaitis con il quale continueremo ad avere pazienza e ce la può dare Scola in serate migliori di questa. Intanto, ho visto un Nedovic di impatto, ha preso falli, si è applicato in difesa”.

–

Uff stampa Olimpia Milano