Mike James è il miglior giocatore in EuroLega, Avdija miglior prospetto

Un sondaggio tra allenatori e giocatori di EuroLega apparso su The Athletic, ha dato vita a questi risultati.

Miglior giocatore: Mike James, davanti a Larkin e Mirotic appaiati al secondo posto. “Perché ti può battere in molti modi diversi”, è stato il motivo più volte utilizzato a favore dell’ex Olimpia Milano.

Altri che hanno ricevuto preferenze: Nando De Colo (Fenerbahce); Vasilije Micic (Anadolu Efes); Nick Calathes (Panathinaikos); Facundo Campazzo (Real Madrid); Sergio Rodriguez (Olimpia Milano).

Miglior prospetto: Deni Avdija che è atteso da un draft NBA che lo vedrà protagonista. Sul podio i due francesini Maledon e Hayes. Ha ricevuto una preferenza anche Ousman Garuba, neo 18enne del Real Madrid.

Per la maggioranza abbastanza netta dei votanti la miglior squadra di EuroLega – in questo momento l’Efes che ha 6 giocatori con esperienza NBA e 2 che hanno fatto il college negli USA – non potrà comunque gareggiare per i Playoffs nella migliore lega del mondo: “la NBA è la NBA per un motivo” è stata la risposta frequente. Tra i pochi che pensano che le migliori squadre europee possano giocarsela per i Playoffs dall’altra parte dell’Oceano, si fa riferimento alla difesa: “Il modo in cui si difende in Europa permetterebbe a queste squadre di vincere varie partite in NBA”.

E voi siete d’accordo?