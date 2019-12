Mike James è l’MVP di EuroLega della 14ª giornata.

Mike James ha segnato 29 punti con 6 su 7 da 3 punti in soli 23 minuti d’impiego nella vittoria del CSKA Mosca contro la Stella Rossa.

Per la terza volta in stagione, Mike James è premiato come miglior giocatore della competizione.