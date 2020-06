Mike James: “Felice per te Kyle. Sei stato il motivo per cui ho scelto il CSKA”

Mike James ha voluto salutare Kyle Hines, dopo che ha firmato con l’Olimpia Milano. Pochi giorni fa lo stesso James era stato rinnovato per tre anni con la corazzata moscovita.

“Felice per te, fratellone. Tu sei il motivo principale per cui sono venuto al CSKA Mosca. Ricordo che mi scrivevi e mi chiamavi dicendomi di venire qui, e al mio arrivo mi dissi ‘finalmente possiamo giocare insieme’. Mi fa uscire di testa il fatto che non siamo riusciti a concludere la stagione, ma sei per sempre il mio amico e fratello. Congratulazioni!”