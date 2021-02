Mike James negli States per lutto: salterà i prossimi impegni

Altro lutto per Mike James. Stavolta il CSKA consente al suo playmaker di recarsi negli States dopo la prima sospensione.

Non si sa ancora per quanto tempo l’ex Milano sarà lontano da Mosca, è comunque certa la sua assenza per i prossimi impegni.

CSKA che dovrà dunque fare a meno di Mike James, reduce da 37 punti segnati nella sconfitta con Valencia, in un periodo difficile. Dopo la sconfitta con Barcelona infatti, i moscoviti hanno trovato una sola vittoria nelle ultime 4 gare.