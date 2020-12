Mike James tuona: “Se non fosse stato per Beaubois, Heurtel sarebbe ancora ad Istanbul…”

Mike James tuona contro il Barcelona e si schiera a favore di Thomas Heurtel.

“Dove sarebbe ora Thomas Heurtel senza l’aiuto di Rodrigue Beaubois? Probabilmente in giro per Istanbul con il rischio di prendere il Covid-19.”

L’americano del CSKA Mosca appoggia in pieno il suo collega Thomas Heurtel, protagonista del caso che lo ha visto “abbandonato” ad Istanbul. La squadra catalana si è difesa, affermando di aver aiutato il giocatore in tutto ma di aver vietato il ritorno a Barcelona con la squadra.

“Basterebbe dire che si è commesso un errore, tutti lo facciamo in alcuni momenti, per poi trovare una soluzione in un secondo momento. Sarebbe così facile…”