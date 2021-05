Zach LeDay in Gara 1, Kevin Punter in Gara 2, Vladimir Lucic in Gara 3 e Paul Zipser in Gara 4 sono stati gli uomini copertina, tutti diversi, di una serie che è arrivata all’atto decisivo. L’Olimpia ha vinto Gara 1 in rimonta e Gara 2 difendendo il vantaggio; il Bayern ha fatto lo stesso in ordine inverso. A turno sono stati protagonisti anche Sergio Rodriguez (26 punti nelle prime due partite), Malcolm Delaney (28 nella seconda prova di Monaco), Shavon Shields da una parte; Wade Baldwin, DJ Seeley, Jalen Reynolds dall’altra. E non solo loro. In termini di punti, l’Olimpia ne ha segnati tre in più nell’arco di quattro gare, 320 a 317. Il Bayern ha vinto 11 volte per un singolo possesso di differenza, l’Olimpia è stata capace di batterla due volte, di uno e due punti di scarto nell’arco della stagione. Olimpia Milano-Bayern Monaco sarà la partita numero 39 della stagione europea di entrambe le squadre. L’obiettivo è giocare la numero 40. Palla a due martedì 4 maggio alle 20.45 (diretta su Discovery+ ed Eurosport Player) al Mediolanum Forum. L’Olimpia è rientrata sabato mattina a Milano dalla trasferta di Monaco ed è tornata al lavoro da domenica mattina.

COACH ETTORE MESSINA – “E’ una Gara 5 e come tutte le gare decisive non resta molto da dire, dobbiamo solo andare in campo e giocarla con il massimo impegno e con decisione”.

GIGI DATOME – “E’ stata una serie bellissima e combattuta, adesso abbiamo Gara 5 in casa e la affrontiamo con fiducia nel tentativo di centrare un traguardo storico. Dall’inizio dell’anno lavoriamo ogni giorno e ci prepariamo per giocare partite di questa importanza, per cui la vivremo con grande determinazione”.

Ufficio Stampa Olimpia Milano