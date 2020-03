Milano, le parole di Messina: “Vittoria meritata, felice per i miei giocatori”

Così Coach Ettore Messina ha commentato la partita di Valencia: “Sono felice per i giocatori perché hanno lavorato duro e hanno perso tante partite nell’ultimo quarto anche quelle che magari meritavamo di vincere. Potevamo chiuderla nel quarto periodo, ma abbiamo commesso qualche errore che li ha aiutati a rimontare. Poi nel supplementare abbiamo giocato con grande cuore, non ci siamo arresi, loro hanno sbagliato alcuni tiri liberi che ovviamente sono stati importanti, e la vittoria è stata meritata. Ma ripeto: sono felice per i miei giocatori, meritavano questa soddisfazione e questa vittoria”.

Uff stampa Olimpia Milano