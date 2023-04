Motley ad Eleven Sport: “Con l’Olympiakos sarà dura”

Jhonathan Motley è uno dei perni del gioco del Fenerbahce, candidato MVP alla sua stagione d’esordio nella massima competizione europea. Alessio Colombo ed Ettore Mazzara lo hanno intervistato in esclusiva per Eleven Sports in occasione dell’imminente gara 1 di Playoff contro i greci dell’Olympiakos mercoledì 26 aprile alle 20.45.



L’americano è stato da subito dominante sui due lati del campo, abbinando capacità di protezione del ferro ad ottimi tempi offensivi sul pick&roll che lo hanno reso una spina nel fianco per le difese di tutta Europa viaggiando a 14.9 punti di media abbinati a 5.6 rimbalzi ed 1.5 assist.



Nonostante la stagione positiva di Motley il Fenerbahce ha chiuso in calando la Regular Season ed entra nel tabellone Playoff con l’ottavo seed. L’Olympiakos è sicuramente la squadra più difficile da affrontare ad oggi, ma Motley si dice fiducioso nonostane i due incontri stagionali fra le compagini parlino del tutto greco.



“Loro sono una squadra forte, allenata molto bene e che sta insieme come “core” da diverso tempo. E’ difficile affrontare una squadra con questa chimica. Loro hanno messo tutto al posto giusto, noi siamo una squadra nuova a cui sono capitati tanti infortuni. Cose come questa possono rovinarti una stagione. Personalemente vorrei giocare una gara intera contro di loro perchè sono convinto che potrei aiutare la squadra. All’andata non ho giocato, al ritorno appena dieci minuti ”.



Abbiamo potuto ammirare l’ottimo gioco di Motley nei pressi del ferro, ma il lungo dice di non esser soddisfatto di quanto mostrato in stagione e che nel proseguo della sua avventura in Eurolega vorrà mostrare a tutti la sua doppia dimensione offensiva: in area e sul perimetro.



“Devo migliorare come giocatore ovviamente. Innanzitutto nei tiri liberi, quest’anno ho aumentato il numero di tiri, sono arrivati più falli e non ho tirato i liberi come l’anno scorso. Dovrei commettere meno falli ingenui e migliorare nel gioco sul perimetro. So come si gioca lì, l’anno scorso lo facevo, tiravo di più dal mid range, in questa stagione mi veniva chiesto di fare altro ma già dall’anno prossimo sarò un giocatore migliore, vedrete “.







Il Fenerbahce sarà l’unica squadra di Istanbul presente ai Playoff visto che i bi-campioni in carica dell’Efes non hanno centrato le prime otto posizioni e sono qujindi stati estromessi dalla post season.

“Non è così inaspettato. L’Efes ha vinto gli ultimi due titoli ma l’Eurolega è durissima. Puoi vincere o perdere contro qualsiasi squadra, specialmente in trasferta. I tifosi incidono davvero tanto sul gioco. Si tratta poi di dettagli: un tiro, una decisione, un errore possono costarti caro. Magari ti ritrovi alla ventesima giornata e capisci che lo sbaglio fatto alla settima può essere fastidioso per il risultato finale.





L’intervista a Jhonathan Motley è disponibile sulla piattaforma Eleven Sports e sul canale YouTube.