Nando De Colo: “Sento spesso Gherardini. Jasikevičius sarebbe la scelta migliore”

Nando De Colo potrebbe restare al Fenerbahçe ed essere la stella della ricostruzione post Obradovic.

Dopo la partenza del coach serbo, Datome è già un giocatore dell’Olimpia Milano, Sloukas nei prossimi giorni dovrebbe firmare per l’Olympiacos, Williams è corteggiato fortemente dal Khimki Mosca.

In un’intervista a La Voix Du Nord, il playmaker del Fenerbahçe ha detto di avere ancora un contratto garantito con la squadra turca e non ha intenzione di andarsene. “Siamo in attesa di capire la nuova guida tecnica, Jasikevičius sarebbe il migliore. Comunque sono in costante contatto con Gherardini (che ieri ha rinnovato con un biennale, ndr) e finché non capirò chi sarà l’allenatore non ho nessuna intenzione di muovermi. Per ora non ho avuto contatti con nessun’altra squadra”, ha detto De Colo.

Le voci lo davano come possibile target del Valencia, ora che Loyd se n’è andato, ma lui ha negato ogni interessamento. Confermando che prima di tutti c’è il Fenerbahçe.