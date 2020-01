Oldenburg – Venezia, coach Tucci: “Massimo rispetto per tutti, ma grande concentrazione su ogni singola partita”

“Con Oldenburg cominciamo subito in salita, trattandosi di un turno in trasferta. I tedeschi sono la terza squadra di tutta l’Eurocup per percentuale al tiro da tre, che quindi è da considerare la loro arma offensiva principale. Insieme a questa, ci sono giocatori di grande talento come l’esterno americano Paulding e il lungo sloveno Mahalbasic che assicurano punti e rimbalzi. In particolare, dentro l’area quest’ultimo è un giocatore di ottimi movimenti e che tira bene anche dalla lunetta, anch’egli con una buona mano da tre punti. Ritengo poi il playmaker Hobbs un giocatore di grande acume tattico. Infine, come tutte le squadre che hanno passato la prima fase, Oldenburg ha una panchina lunga e fisicamente importante, che produce 41 punti per gara. A noi tocca ragionare senza pensare al domani, la formula di 6 partite ci impone massimo rispetto per tutti ma grande concentrazione su ogni singola partita. Arriviamo a questa gara senza Bruno Cerella cui auguriamo un pronta guarigione, siamo chiamati a dare tutti un contributo di energia”.

Ufficio stampa Umana Reyer Venezia