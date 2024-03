Olimpia Milano a Montecarlo, Messina: “Giocare con umiltà e convinzione”

La breve trasferta di Montecarlo è anche una delle più difficili a prescindere dal momento: l’AS Monaco è secondo in classifica, è 10-3 nella propria palestra situata al di sotto dello stadio di calcio, nel cuore del Principato, ha vinto le ultime otto partite e nove delle ultime dieci. In questo arco di tempo, nessuna squadra ha fatto meglio. La striscia ha permesso alla squadra allenata da Sasa Obradovic di risalire fino al secondo posto, appunto, in coabitazione con il Barcellona. È vero però che Monaco è reduce da un’inattesa sconfitta con Strasburgo nella Coppa di Francia dopo aver già perso la Leaders Cup contro Paris Basketball in finale. L’Olimpia arriva a questa partita, la prima dell’ultimo turno doppio di EuroLeague, reduce da qualche delusione. La bella vittoria sul Partizan in casa è stata cancellata da tre sconfitte consecutive in trasferta, due in campionato e una in EuroLeague a Vitoria. Nonostante questo, la classifica corta dice che il decimo posto è ad appena una vittoria di distanza, sia pur occupato al momento da tre formazioni. Al di là di questo, è importante finire la stagione europea nel miglior modo possibile, tentando di migliorare il bilancio esterno che parla di appena due vittorie.

NOTE – AS Monaco-EA7 Emporio Armani Milano si gioca mercoledì 20 marzo, alle 19:00 a Montecarlo, con diretta su Sky Sport e DAZN.

GLI ARBITRI – Miguel Angel Perez (Spagna), Uros Nikolic (Serbia), Ioannis Foufis (Grecia).

COACH ETTORE MESSINA – “Monaco è una squadra molto forte, con tanto talento, e ben organizzata. La considero non solo una candidata alla Final Four ma anche in grado di vincere il titolo. Per noi, viste anche le recenti difficoltà, si tratta di una gara estremamente complicata, che dobbiamo affrontare con umiltà ma al tempo stesso la convinzione di poter essere sempre quelli che sono stati in grado di giocare molto bene contro avversarie di alto livello”.

Maodo Lo supera Mike James nella partita di Milano

IL MONACO – Reduce da otto vittorie consecutive, Monaco è alla ricerca del secondo posto in stagione regolare dietro il Real Madrid se proprio la rimonta risultasse impossibile. Ovviamente, la squadra è costruita attorno a Mike James (19.3 punti, 5.1 assist per gara, il 40.2% da tre), da poco primo realizzatore di sempre in EuroLeague, ma nel settore guardie, oltre a lui, ci sono il francese Elie Okobo, un altro grande realizzatore (11.0 punti e 3.3 assist per gara), l’ex All-Star NBA, Kemba Walker (4.3 punti a partita), e il veterano Jordan Loyd (10.3 punti di media). Le due ali sono Alpha Diallo, ormai un elemento di prima fascia (10.3 punti e 4.2 rimbalzi di media, il 41.9% da tre), e lo specialista difensivo Jaron Blossomgame (5.7 punti e 3.0 rimbalzi per partita). Le ali forti sono il combattente John Brown (6.2 punti e 4.0 rimbalzi di cui la metà offensivi di media) e il tiratore Petr Cornelie. Le soluzioni nel ruolo di centro sono molteplici: il lituano Donatas Motiejunas (8.2 punti con il 57.8% da due), il saltatore Donta Hall (5.0 punti e 3.6 rimbalzi per gara, ha il 72.2% da due) e l’ex centro della Virtus Bologna, Mom Jaiteh (3.9 punti di media, 58.9% da due). La profondità della squadra è assicurata da Matthews Strazel, un playmaker, dal tiratore Yakuba Ouattara e infine dall’esterno Terry Tarpey.

I PRECEDENTI VS. MONACO – Sono solo cinque i precedenti, e tutti concentrati nelle ultime due stagioni con 3-2 di bilancio per la squadra del Principato. Monaco è 2-1 a Milano inclusa la gara nella partita di andata. A Montecarlo, il bilancio è 1-1. Monaco ha vinto le ultime due gare, 72-66 quella di quest’anno a Milano. L’Olimpia aveva vinto l’anno passato a Milano rimontando da meno 16 nel secondo quarto.

LA MONACO CONNECTION – Mike James ha giocato un anno a Milano nella stagione 2018/19 vincendo la classifica marcatori di EuroLeague. In quella stagione ha disputato 30 partite con 595 punti e 191 assist.

Devon Hall attacca Donta Hall nella partita di andata

NICOLO’ MELLI NOTES – Nicolò Melli è entrato sul podio dei rimbalzisti difensivi di tutti i tempi in EuroLeague superando dopo Georgios Printezis anche Felipe Reyes. Adesso Melli vanta 1.110 rimbalzi difensivi, 54 in meno di Ioannis Bourousis, che è stato per due anni suo compagno di squadra proprio all’Olimpia. Melli è anche ottavo nei rimbalzi totali con 1.476.

SHAVON SHIELDS NOTES – Shields ha segnato 1.288 punti in maglia Olimpia in EuroLeague, primo nella competizione attuale, secondo di sempre ma adesso a soli quattro punti dal primato di Bob McAdoo (1.292) in assoluto. Nelle ultime 17 gare giocate, 16 volte Shields ha segnato almeno due canestri da tre punti e 12 volte almeno tre. Shields ha anche 167 canestri da tre punti con l’Olimpia e si appresta a diventare il leader anche di questa graduatoria perché il primatista Sergio Rodriguez ne ha 169 e Vlado Micov è secondo con 168.

Uff stampa Olimpia Milano