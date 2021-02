Olimpia Milano, ecco Messina: “Che difesa! Tutto è partito da Delaney”

Così Coach Ettore Messina ha commentato la vittoria dell’Olimpia sul Maccabi: “Mi sono congratulato con i miei giocatori, eravamo un po’ corti nella rotazione dei lunghi, a causa delle assenze di Zach LeDay e Jeff Brooks, ma la difesa è stata tremenda per tutta la partita e ha tenuto sotto i 70 una squadra che può segnare molto come il Maccabi. In attacco abbiamo mosso la palla, ma anche quando le percentuali non ci hanno sostenuto, la difesa ci ha mantenuto avanti nel punteggio. Credo sia nato tutto da Malcolm Delaney che fin dal primo possesso ha messo pressione su Scottie Wilbekin, poi gli altri hanno seguito e dietro è sempre importante avere uno che tappa tanti buchi come Kyle Hines, uno che parla molto. Credo sia stata la chiave, poi è chiaro che Wilbekin non lo tieni a zero punti, è lui che magari ha una giornata negativa e sei stato fortunato, ma quello che doveva fare l’ha fatto, com’era successo già in Coppa Italia su Justin Robinson che fino alla finale era stato l’MVP della competizione. Non sta ancora bene, il ginocchio che si era infortunato nella finale di Supercoppa continua a dargli fastidio, non tanto nei movimenti laterali, ma quando deve attaccare dal palleggio, per cui lo stiamo gestendo ma ci sta dando molto in difesa. Sono stati importanti anche i minuti di Roll, Micov soprattutto nel secondo tempo, Tarczewski, che è stato una presenza. Loro non avevano giocato la Coppa Italia, per dieci giorni hanno fatto allenamenti individuali e Vlado addirittura è stato fermo per infortunio. Altri avrebbero potuto perdersi, piangersi addosso, incolpare altri, loro sono rimasti lì con la testa, hanno capito e hanno dato tanto oggi e lo daranno ancora nelle prossime partite. Sono stati un esempio di professionalità. Vorrei infine fare i complimenti a Sergio Rodriguez per i suoi 3.000 punti in carriera: anche oggi ci ha dato tanto con i suoi nove assist”.

Shavon Shields: “Sapevamo che era una partita importante, siamo in corsa per i playoff e tutti giocano per una posizione migliore. Mancano 10 partite, i giochi si fanno adesso. Nel terzo quarto ci hanno un po’ spaventato, ma abbiamo difeso forte, abbiamo eseguito in difesa. E’ stata una bella serata”.

Sergio Rodriguez: “I 3.000 punti sgnificano che gioco da tanto tempo, ma mi diverto come se fosse il primo e soprattutto in questo momento è un piacere giocare in questa squadra, per questo club, con questi compagni e allenatori. E’ un momento entusiasmante”.

Uff stampa Olimpia Milano