Olimpia Milano, ecco Messina: “L’abbiamo buttata via, commesso due errori capitali. Sofferto tanto Carsen Edwards”

Così Coach Ettore Messina ha commentato la sconfitta al supplementare di Monaco contro il Bayern Monaco dell’Olimpia Milano: “Da sportivo devo fare i complimenti al Bayern che ha creduto nella vittoria fino alla fine. Ma oggi ho la sensazione che l’abbiamo buttata via noi. Abbiamo giocato una buona partita ad eccezione degli ultimi cinque minuti del secondo quarto quando eravamo a più otto e siamo finiti a meno cinque, senza spendere falli, per fermare la partita, per fermare il contropiede. Non siamo stati abbastanza aggressivi. Lo siamo stati molto di più nel secondo tempo fino all’ultimo minuto quando abbiamo commesso due peccati capitali: abbiamo aiutato troppo su una penetrazione per poi concedere un tiro da tre sul più sei e nel possesso conclusivo a 8.5 secondi dalla fine avevamo deciso di fare fallo e non l’abbiamo fatto. Colpa nostra. In generale questo gioco in EuroLeague è una questione di competitività e fisicità. Noi per tutta la gara abbiamo sofferto Carsen Edwards che è un buonissimo giocatore in uscita dai blocchi e loro gliene hanno portati di molto buoni. Ma li dovevamo fare meglio: dovremo migliorare perché in EuroLeague il più delle volte la squadra più dura vince”.

La spiegazione di Coach Messina sul timeout chiamato a 0.5 secondi dalla fine del tempo regolamentare dell’Olimpia Milano: “Ho chiamato timeout perché ho visto che un mio giocatore era nella posizione sbagliata sul gioco che avevamo. Quando l’arbitro ha messo la palla nelle mani di chi doveva eseguire la rimessa Coach Laso ha chiamato il suo timeout, ma a quel punto aveva visto il gioco che volevamo fare. Il regolamento dice che il timeout devi chiamarlo prima che l’arbitro abbia consegnato la palla altrimenti hai un vantaggio. E’ chiaro che non era voluto ma è quello che è successo: per questo ho protestato”.

Uff stampa Olimpia Milano