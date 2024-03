Olimpia Milano, il pre-partita di coach Messina: “Ci servono umiltà e grande decisione”

Di rientro da Montecarlo dove ha segnato 98 punti e spedito sei uomini in doppia cifra, comandando la gara praticamente per 40 minuti, l’Olimpia è chiamata ad un’altra impresa, contro il Fenerbahce, una delle squadre più in forma, o forse la più in forma della competizione. Sembra uno scherzo del destino, perché Monaco affrontava l’Olimpia sulla scia di otto vittorie consecutive ed era stata la squadra migliore nell’ultima porzione di stagione. Ora l’etichetta passa al Fenerbahce che ha appena battuto il Barcellona, ha vinto sette delle ultime dieci e ha un record casalingo spettacolare, il migliore in assoluto, 14-1. L’Olimpia è stata una delle squadre più ostiche per il Fenerbahce sul proprio campo: all’esordio stagionale, perse ma solo dopo un tempo supplementare, anche se eravamo a ottobre e ad esempio il Fenerbahce aveva un altro allenatore, Dimitris Itoudis, successivamente sostituito da Sarunas Jasikevicius. Questa volta si gioca però a Milano, dove l’Olimpia ha vinto sei delle ultime sette gare giocate. È anche vero che l’Olimpia non batte il Fenerbahce in casa dalla stagione 2019/20 mentre l’ha battuto tre volte di fila a Istanbul. Una statistica anomala a dir poco. Il Fenerbahce è annunciato al completo: contro il Barcellona, ha potuto tenere fuori roster Nate Sestina perché è rientrato Dyshawn Pierre. L’Olimpia si è allenata all’Oakley Training Center del Forum in tarda mattinata. Rispetto alla gara di Monaco, da valutare le condizioni di Maodo Lo dopo la botta rimediata alla coscia sinistra nel secondo tempo.

NOTE – EA7 Emporio Armani Milano-Fenerbahce Istanbul si gioca venerdì 22 marzo, alle 20:30 al Forum di Assago. Clicca qui per acquistare i biglietti

GLI ARBITRI –Carlos Peruga (Spagna), Milan Nedovic (Serbia), Maxime Boubert (Francia).

COACH ETTORE MESSINA – “Affrontiamo una squadra in grande salute, che sta giocando con efficacia sia in attacco che in difesa. Ne siamo coscienti, ma vogliamo dare continuità alla buona partita giocata a Monaco approcciando la gara con umiltà ma allo stesso tempo grande decisione”.

Uff stampa Olimpia Milano