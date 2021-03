Olimpia Milano, la vittoria a Mosca è da record societario

Olimpia Milano non vinceva a Mosca in casa del CSKA da quasi 11 anni, una serie di dieci sconfitte di fila. Ieri una partita dominata fin da subito (30-10 dopo 10′) e poi brava a rispondere all’assalto dell’Armata Rossa, tornata fino al -5 con due errori banali per arrivare ad un solo possesso di svantaggio.

È la 19ª vittoria stagionale in Eurolega, issandosi al secondo posto (in virtù del ribaltamento della differenza canestri con i moscoviti): è la prima volta nella storia che l’Olimpia Milano vince così tante partite in una stagione regolare. Certo, rispetto agli anni 60-70-80 si giocano molte più gare, ma nulla toglie alla grande impresa delle Scarpette Rosse.