Olimpia Milano, parla Messina: “Bellissima atmosfera, abbiamo giocato insieme”

Coach Ettore Messina ha commentato la vittoria sul Barcellona: “Siamo felici perché abbiamo vinto la settima gara interna consecutiva in EuroLeague e abbiamo permesso ai nostri tifosi di godersela ancora in una serata in cui, una volta di più, hanno saputo creare una bellissima atmosfera. Abbiamo giocato assieme, come abbiamo fatto tante volte in questa seconda parte di EuroLeague, e raccolto i frutti. Peccato per quella prima parte di stagione.

I 21 assist e le nove palle perse dimostrano che abbiamo mosso bene la palla, attaccando con lucidità contro una squadra contro cui è difficile giocare perché è grossa, lunga, cambia tanto sui blocchi. Mi fa piacere che Davies si sia fatto trovare pronto quando è stato chiamato. Quando hai tanti giocatori devi fare delle scelte. Nelle ultime partite in casa di EuroLeague tutti sono sempre stati pronti a rispondere, per questo ci ha dato un po’ fastidio quando non è successo a Istanbul e Tel Aviv. E’ chiaro che ad un certo punto dovremo fare delle scelte in vista del campionato e scegliere quali stranieri giocheranno. Gli altri dovranno tenersi pronti come è stato l’anno scorso e ci ha permesso di vincere il titolo”.

Uff stampa Olimpia Milano