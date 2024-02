Olimpia Milano, parla Ettore Messina dopo la vittoria sul Real: “Tutti hanno dato tanto”

Il commento di Ettore Messina dopo la bella vittoria Olimpia Milano sulla capolista Real Madrid. “Bellissima vittoria, contro i Campioni d’Europa. Bella per noi, per i tifosi, per tutti. Abbiamo giocato un primo tempo eccezionale, poi la differenza rispetto ad altre volte è che nel terzo quarto il punteggio è stato in equilibrio. L’ha vinto il Real Madrid ma non puoi pensare che non rimonti una squadra come quella. A guidarla è stato Rodriguez, con la sua presenza, la personalità, i tiri. E’ eccezionale. Il quarto periodo è stato difficile perché avevamo alcuni giocatori stanchi. Ma penso che nei quattro minuti finali la difesa sia salita di tono e ci abbia consentito di vincere la partita. Ovviamente Shields e Mirotic hanno segnato 50 punti in due contro il Real Madrid. E’ una cosa incredibile. Ma non batto una squadra così con due giocatori. Tutti hanno dato tanto. In particolare credo che la chiave sia stato aver vinto a rimbalzo. Soprattutto i rimbalzi d’attacco ci hanno garantito possessi extra che abbiamo sfruttato. Non so quale significato attribuire a questa vittoria. Non vorrei enfatizzarla o sminuirla. E’ una vittoria. Continuiamo a giocare e vediamo cosa succede. La pausa lunga è una novità, quindi nessuno sa come reagiranno le squadre. Chi la affronta dopo una bella vittoria magari avrà un piccolo vantaggio, ma poi tutti giochiamo la Coppa, tanti giocatori andranno in Nazionale, quindi sarà lunga. Sui cali della ripresa dico che il comune denominatore è che smettiamo in attacco di fare le cose giuste. A Pistoia siamo stati bravi a dare di più la palla dentro. Contro questa difesa ovviamente era più difficile. Dovremmo fare come nel primo tempo, avere un pick and roll, un’uscita, un post basso, variare sul tema. Naturalmente quando la palla pesa e la difesa diventa più fisica tutto si complica. Credo che la strada sia lavorare sull’attaccare portando di più la palla dentro”.

Uff stampa Olimpia Milano