Olimpia Milano, parla il vice Tomic: “Bravi a tornare in partita, peccato il finale”

Con Coach Ettore Messina lievemente indisposto, Milan Tomic – 13 anni all’Olympiacos, acclamato dal pubblico anche durante la partita – ha commentato la partita del Pireo in sala stampa. “Credo sia stata una bella partita. Noi abbiamo combattuto in una situazione in cui soffriamo a causa dei tanti infortuni, abbiamo giocato di squadra ed è stata una partita positiva. Siamo stati bravi a tornare in parità nel finale ma in quel momento noi abbiamo sbagliato un paio di tiri mentre loro hanno segnato un canestro da tre con Williams-Goss ed è quello che ha deciso la partita. Loro meritano i nostri completi, ma credo che valga anche per la nostra squadra”.

Uff stampa Olimpia Milano