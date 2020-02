Olimpia Milano, parla Messina: “Mi dispiace per la sconfitta, ma siamo ancora in corsa”

Così Coach Ettore Messina ha commentato la gara di Kaunas: “È stata una bella partita da vedere, loro hanno meritato di vincere, ma mi dispiace per i miei giocatori perché hanno giocato una partita dura, in tanti momenti siamo stati brillanti e avremmo anche potuto vincere. Per qualche ragione non ci siano riusciti, ma è stata una partita sulla quale possiamo costruire tornando a lavorare. Ci sono stati alcuni buoni possessi difensivi, Tarczewski ci ha dato un buon equilibrio e in attacco non abbiamo affrettato i tiri e li abbiamo messi. A questi livelli quando crei tiri aperti hai fatto quello che dovevi fare e questo ci ha permesso di rientrare nel quarto periodo. Niente di speciale. Abbiamo fatto un paio di innesti per migliorare la squadra e stiamo giocando con impegno, ma c’è un nuovo allenatore, nuovi giocatori e poca continuità perché non c’è stata continuità per via degli infortuni. Non sappiamo cosa succederà adesso ma nella posizione attuale di classifica dobbiamo giocare ogni partita perché le sorprese ci sono sempre e la differenza tra settimo e decimo posto potrebbe dipendere anche dagli altri risultati. Ovviamente in EuroLeague hai quattro posti o cinque che sono sicuri in partenza e si gioca in tanti per gli altri posti disponibili per i playoff. Ad esempio nella NBA con 30 squadre fanno i playoff in 16 più del 50 percento e questo dice quanto sia dura questa Lega che ha solo 8 posti per 18 squadre. Così guardare la classifica non serve, dobbiamo solo giocare”.

–

Uff Stampa Olimpia Milano