Olimpia Milano, parla Messina: “Partita patetica da parte nostra. Complimenti all’Efes, ora batterli sarà dura per tutti”

La brutta sconfitta di Istanbul mette fine alle speranze playoff dell’Olimpia Milano. Ecco il commento di coach Messina nel post-partita: “Complimenti a loro, hanno giocato una grande partita e colto una vittoria molto importante. Ci hanno colpito in faccia nei primi cinque minuti e quello che abbiamo fatto è stato giocare una partita patetica. Non abbiamo mostrato alcun desiderio di competere e questo è l’aspetto peggiore di questa serata. Ci eravamo dati una chance di rimontare in classifica vincendo otto gare su nove e dovevamo avere abbastanza rispetto, per noi stessi e per quello che abbiamo fatto, da giocare una partita diversa da questo. Loro ci hanno sopraffatto con la loro energia e la loro fisicità. Potrebbero aver avuto dei problemi durante l’anno ma quando serve vincere mettono da parte tutte le difficoltà che potrebbero aver avuto e giocano partite come questa, ovvero di grande altruismo e grande energia difensiva. Complimenti a loro, adesso batterli sarà dura per tutti”.

Uff stampa Olimpia Milano