Olimpia Milano, parla Messina: “Perso il controllo quando contava, è la storia della nostra stagione”

Così Coach Ettore Messina ha commentato la partita con il Real Madrid: “Complimenti a loro per la vittoria. penso che abbiamo giocato ad un buon livello per tre quarti, poi sfortunatamente – ed è stata la storia della nostra stagione fino a questo momento – nei momenti cruciali della gara non abbiamo avuto precisione in attacco, abbiamo avuto palle perse, tante, e gli abbiamo permesso di rimontare velocemente. In quel momento la loro esperienza è venuta fuori ed è stata il fattore decisivo. Abbiamo giocato duro anche questa volta, ma non è stato sufficiente perché non abbiamo mantenuto il controllo del nostro attacco e della nostra difesa nei frangenti decisivi”.

Uff stampa Olimpia Milano