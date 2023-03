Olimpia Milano, parla Messina: “Playoff quasi impossibili, ma dobbiamo creare fiducia. E’ stata una bella vittoria”

Così Coach Ettore Messina ha commentato la partita di Valencia: “È stata una vittoria importante, abbiamo giocato bene su un campo difficile contro una squadra molto aggressiva. Abbiamo combattuto, abbiano giocato bene, abbiamo avuto coesione e tanta energia e il terzo periodo è stato davvero eccellente. Nel quarto periodo loro sono stati molto aggressivi, con Claver e Rivero hanno cambiato su tutto, sono stati notevoli e noi abbiamo perso un po’ pazienza in attacco ma abbiamo segnato i tiri decisivi. È stata una bella vittoria, siamo stati bravi e disciplinati a mettere la palla nelle mani dei nostri playmaker nei possessi decisivi, sia Napier che Pangos. Non voglio sembrare pessimista ma è stata una stagione sofferta e adesso è importante salire di livello e creare fiducia per tentare di vincere il titolo in Italia. Non credo ci basti nemmeno vincere per i playoff, servirebbero tanti risultati favorevoli e non è realistico attenderseli, ma recuperando i giocatori chiave stiamo salendo di livello come speravano di fare e questa è la cosa più importante”.

Uff stampa Olimpia Milano