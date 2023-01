Olimpia Milano, parla Messina: “Troppe guardie che giocano fuori posizione a causa degli infortuni”

Coach Ettore Messina ha commentato la partita di Monaco: “Complimenti a Coach Obradovic e alla sua squadra. Noi siamo riusciti a rendere la gara competitiva fino a raggiungere la parità sul 69-69 nel terzo periodo. Quello è stato il momento in cui abbiamo pagato qualche esecuzione inadeguata e perso contatto. Purtroppo le palle perse sono state un problema anche questa volta. Noi abbiamo troppe guardie che giocano fuori posizione a causa degli infortuni, dei giocatori che mancano e in questo settore ovviamente non siamo abbastanza solidi. Non è una scusa ma la realtà dei fatti”.

Uff stampa Olimpia Milano