Olimpia Milano, stasera in Eurolega massimo 700 spettatori

La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che da questo momento sono in vendita presso il sito www.olimpiamilano.vivaticket.it i biglietti per la partita di stasera, venerdì 9 ottobre (palla a due alle ore 20.45) di EuroLeague tra A|X Armani Exchange Olimpia Milano e LDLC Asvel Villeurbanne. E’ consentito come forma di pagamento l’uso dei voucher emessi in seguito agli eventi annullati nella passata stagione.

Si ricorda che la capienza del Mediolanum Forum per questa partita è limitata a 700 posti.

Sarà necessario attenersi alle regole emanate dalla Regione Lombardia per il contenimento della diffusione del Covid-19, incluso l’obbligo – anche per i congiunti – di osservare il distanziamento di 1 metro durante la propria permanenza all’interno dell’impianto. Si precisa inoltre che non sarà possibile abbandonare il proprio posto negli ultimi tre minuti di gioco effettivo e che, alla conclusione della partita, sarà cura dello speaker fornire le indicazioni necessarie per il deflusso dall’impianto.

Clicca qui per conoscere tutte le Regole da osservare per assistere alla partita

