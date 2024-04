Olimpia Milano – Virtus Bologna, il preapartita di coach Banchi e Tornike Shengelia

EA7 Emporio Armani Milano vs Virtus Segafredo Bologna. Palla a due domani, venerdì 05 aprile, ore 20.30 Forum (Milano).

Diretta: Sky Sport, DAZN, Euroleague.tv e Nettuno Bologna Uno.

Arbitri: MATEJ BOLTAUZER, ROBERT LOTTERMOSER, LUKA KARDUM.

Indisponibili: Isaia Cordinier e Devontae Cacok.

Le parole di Coach Banchi alla vigilia della sfida con Milano: “Milano è indiscutibilmente una delle squadre più competitive dell’intera EuroLeague, come testimoniato dai recenti successi, che le offrono ancora residue speranze di qualificazione alla post-season. Entrambe le squadre arriveranno a questo appuntamento determinate a giocare una gara di alto profilo, come tradizione tra compagini destinate a competere su ogni fronte. Troveremo un’avversaria in un ottimo momento di forma, in grado di imporre la propria fisicità, intensità e profondità d’organico in entrambe le metà campo, motivo per cui questo test ci obbligherà ad una performance caratterizzata da fiducia, aggressività e continuità”.

Il prepartita di Tornike Shengelia: “Ci aspettiamo una partita difficile, non dobbiamo farci ingannare dalla classifica. Milano è un’ottima squadra e sappiamo quanto sarà dura. Sarà sicuramente una grande partita, è sempre bello misurarsi in sfide di questo livello. Loro hanno tanti lunghi forti, non solo Mirotic ma anche Melli, Hines, Poythress, non dovremo concentrarci su un solo giocatore”.

