Olympiacos, altro positivo: i giocatori si allenano individualmente

Olympiacos comunica che nella giornata di oggi è risultato positivo un altro membro della squadra, ma probabilmente non un giocatore. Nella nota, infatti, il club greco specifica che il soggetto non è entrato in contatto con i giocatori dopo la trasferta di Berlino.

Visti i vari positivi al covid-19 nel gruppo squadra, gli allenamenti sono solo individuali. Olympiacos è attesa da due trasferte europee in questa settimana, una mercoledì a Barcelona ed una venerdì in casa dell’ASVEL.