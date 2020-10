Partizan – Venezia, coach Tucci:” Sarà molto importante per noi l’approccio, in termini di concretezza, solidità fisica”

“La forza del Partizan è a noi ben nota perché li abbiamo già affrontati l’anno scorso, sempre in Eurocup. I loro punti di forza sono rimasti gli stessi ovvero Gordic, Jaramaz e Paige che sono esterni in grado di fare canestro in tanti modi, spesso giocano insieme nei momenti importanti della partita e sarà importante mettere attenzione su tutti e tre. Hanno la responsabilità principale delle iniziative, giocano anche in 1vs1 e dobbiamo essere bravi a non farli infiammare. E’ comunque una squadra rinforzata che ha introdotto talenti serbi come Trifunovic, che in realtà faceva già parte del roster e che ora è un punto fermo, e Dangubic. Sono due ali che superano i due metri e che hanno grandi capacità atletiche, che vanno molto a rimbalzo d’attacco e che tirano da tre punti.

Come tutte le squadre in Eurocup nella taglia dal 3 al 5 Partizan ha chili e centimetri. Anche la batteria dei lunghi la conosciamo bene perché Nikola Jankovic, Mosley e Thomas li abbiamo incontrati l’anno scorso e sappiamo quali sono i loro punti di forza. A questi hanno aggiunto altri giocatori tra cui Stefan Jankovic, un 2.11 con raggio di tiro da tre punti, complessivamente Partizan ruota 14 uomini.

Considerando anche il fatto che hanno perso a Badalona nella prima gara del girone, sarà molto importante per noi l’approccio, in termini di concretezza, solidità fisica e controllo dei rimbalzi dove si gioca la partita più dura. Per sviluppare il nostro gioco in velocità abbiamo bisogno di fare bene nella lotta a rimbalzo per poterci giocare le nostre possibilità di vittoria e arrivare in fondo alla partita”.

Ufficio Stampa Umana Reyer Venezia