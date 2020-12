Il centro lituano Paulius Jankūnas è il nuovo recordman per presenze in EuroLega. Con la partita di oggi ad Atene contro il Panathinaikos, il centro dello Žalgiris Kaunas ha giocato la sua partita numero 354 in carriera!

Superato il madridista Felipe Reyes, ma nelle prime otto posizioni solamente Navarro e Zisis non giocano più in EuroLega. Qui la lista completa.