Pianigiani: “Al Cedevita un gruppo nuovo. Ci attende del duro lavoro, i risultati sono alla nostra portata”

Lunedì 21 agosto: la principale squadra del capoluogo sloveno ha iniziato la preparazione in vista della nuova stagione di Lega Adriatica nonché dei futuri impegni nei tornei sloveni. All’inizio di settembre i ragazzi di coach Simone Pianigiani affronteranno in amichevole l’Anadolu Efes a Kranjska Gora e qualche giorno dopo il Panathinaikos a Ljubljana.

Queste le prime dichiarazioni dell’allenatore senese a conclusione del primo allenamento stagionale dei suoi atleti: “il primo giorno di preparazione è un po’ come il primo giorno di scuola. Dopo il periodo estivo speso a comporre ed organizzare la squadra, possiamo nuovamente entrare nel palasport, l’ambiente in cui ci troviamo meglio”. Ed ancora Pianigiani: “abbiamo davanti un lungo percorso, basti pensare che il gruppo è in pratica completamente nuovo. Ci aspetta una stagione difficile, con un programma folto di appuntamenti. Alcuni dei miei ragazzi sono ancora assenti in quanto impegnati con le rispettive nazionali. Ma tutt’intorno sento un’energia molto positiva. È quel che conta di più in un momento di rinnovamento dell’intero gruppo e del carico di lavoro da svolgere. Dobbiamo allenarci con la consapevolezza che lavorando duro si possono ottenere i risultati migliori … Il compito che ci siamo posti come gruppo è lavorare con costanza ogni giorno, monitorando il nostro progresso”.