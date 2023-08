Pianigiani: “Al Cedevita un gruppo nuovo. Ci attende un duro lavoro, ma i risultati sono alla nostra portata”

La principale squadra slovena, il Cedevita Olimpija Ljubljana, ha appena iniziato la preparazione in vista della nuova stagione. All’inizio di settembre i ragazzi di coach Simone Pianigiani affronteranno in amichevole l’Anadolu Efes a Kranjska Gora e il Panathinaikos a Ljubljana.

Queste le prime dichiarazioni dell’allenatore italiano a conclusione del primo allenamento stagionale dei suoi atleti: “Il primo giorno di preparazione è un po’ come il primo giorno di scuola. Dopo il periodo estivo speso a organizzare la squadra, possiamo nuovamente entrare nel palasport, l’ambiente in cui ci troviamo meglio”.

Ed ancora Pianigiani: “Abbiamo davanti un lungo percorso, basti pensare che il gruppo è in pratica tutto nuovo. Ci aspetta una stagione difficile, con un programma folto di appuntamenti. Alcuni dei miei ragazzi sono ancora assenti in quanto impegnati con le rispettive nazionali. Ma tutt’intorno sento una energia molto positiva. È quel che conta di più in un momento di rinnovamento del gruppo e del carico di lavoro da svolgere. Dobbiamo allenarci nella consapevolezza che lavorando duro si possono ottenere anche i risultati migliori … Il compito che ci siamo posti come gruppo è lavorare con costanza di giorno in giorno, monitorando il nostro progresso”.

Prossimamente la squadra di Pianigiani scenderà in campo per alcune interessanti partite amichevoli. Tra tutte da segnalare il match a porte chiuse con l’Anadolu Efes – in programma il 1° settembre, mentre il 7 settembre la compagine lubianese se la vedrà col Panathinaikos al palasport di Stožice: l’intero ricavato sarà devoluto alle vittime delle alluvioni che ad inizio agosto hanno colpito la Slovenia.