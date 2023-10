Pianigiani (Cedevita Olimpija): “Rimaniamo positivi, ma gli infortuni pesano”

By

Le dichiarazioni dell’allenatore che siede sulla panchina lubianese dopo la sconfitta casalinga all’overtime contro Badalona in EuroCup

Le performance molto convincenti di Justin Cobbs (28 punti e una prova al limite della perfezione al tiro) e dello sloveno Jaka Blažič (24 punti) non hanno evitato un’altra sconfitta alla compagine allenata da Simone Pianigiani in EuroCup. Dopo un tempo supplementare il Cedevita Olimpija si è arreso tra le mura amiche al Joventut Badalona (87-88 il risultato finale sul tabellone).

A fine gara l’allenatore italiano è rimasto comunque positivo riguardo la prova confezionata dai suoi, nonostante alcuni infortuni, per esempio quello del giovane Ščuka. Ecco le dichiarazioni a fine gara dell’allenatore senese: “abbiamo disputato un’ottima gara. Nonostante il canestro degli avversari all’ultimo istante dobbiamo rimanere positivi. I miei ragazzi hanno giocato ad alto livello. Il problema maggiore sono stati gli infortuni occorsi durante la gare… Luka Ščuka era il nostro elemento principale con cui attaccare Deshaun Thomas. Detto ciò, i miei ragazzi hanno combattuto sul parquet con tanto cuore e si è notato che si impegnano costantemente. Adesso dobbiamo rimanere concentrati in occasione del prossimo impegno di sabato contro Spalato – una partita che può risultare per noi molto ostico”.

Il prossimo impegno della squadra di Pianigiani è, appunto, sabato alle 15.00 in casa contro Spalato (ABA Liga). Il 18 ottobre alle ore 19.00 affronterà invece il Besiktas in trasferta nel torneo “EuroCup”.